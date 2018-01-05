РљР°РЅРґРёРґР°С‚С‹ РЅР°СѓРє РёР· РќР“РЈ СЃСЂР°Р·РёР»РёСЃСЊ РІ СЂСЌРї-Р±Р°С‚Р»Рµ Рѕ С„РёР·РёРєРµ Рё С…РёРјРёРё

РџРµРґР°РіРѕРіРё РєСѓСЂСЃРѕРІ В«РќРµРѕСЂРіР°РЅРёС‡РµСЃРєР°СЏ С…РёРјРёСЏВ», В«РћСЂРіР°РЅРёС‡РµСЃРєР°СЏ С…РёРјРёСЏВ» Рё В«Р¤РёР·РёС‡РµСЃРєР°СЏ С…РёРјРёСЏВ» РїС‹С‚Р°Р»РёСЃСЊ РґРѕРєР°Р·Р°С‚СЊ, С‡С‚Рѕ Р±РµР· РёС… Р·РЅР°РЅРёР№ С‡РµР»РѕРІРµС‡РµСЃС‚РІРѕ СЃСѓС‰РµСЃС‚РІРѕРІР°С‚СЊ РЅРµ СЃРјРѕР¶РµС‚. РџСЂРµРїРѕРґР°РІР°С‚РµР»СЏРј РїРѕРЅСЂР°РІРёР»СЃСЏ РЅРѕРІС‹Р№ РѕРїС‹С‚, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РѕРЅРё РїРѕР»СѓС‡РёР»Рё РІРѕ РІСЂРµРјСЏ Р·Р°РїРёСЃРё СЂСЌРї-Р±Р°С‚Р»Р°. Р РѕР»РёРє РґР»РёС‚СЃСЏ РѕРєРѕР»Рѕ СЃРµРјРё РјРёРЅСѓС‚, РЅРѕ РЅР° РµРіРѕ СЃСЉРµРјРєСѓ СѓС€Р»Рѕ РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ С‡Р°СЃРѕРІ. РЎР»РѕР¶РЅРµРµ РІСЃРµРіРѕ СѓС‡РёС‚РµР»СЏРј РґР°РІР°Р»СЃСЏ СЂРµС‡РёС‚Р°С‚РёРІ. РћРЅРё РґРѕР»РіРѕ СЂРµРїРµС‚РёСЂРѕРІР°Р»Рё РїРµСЂРµРґ РІС‹СЃС‚СѓРїР»РµРЅРёСЏРјРё, РЅРѕ РїРѕС‚РѕРј РІС‚СЏРЅСѓР»РёСЃСЊ РІ СЌС‚РѕС‚ РїСЂРѕС†РµСЃСЃ Рё СЃС‚Р°Р»Рё РїРѕР»СѓС‡Р°С‚СЊ СѓРґРѕРІРѕР»СЊСЃС‚РІРёРµ.
РџСЂРµРїРѕРґР°РІР°С‚РµР»СЊ РєР°С„РµРґСЂС‹ РѕР±С‰РµР№ С…РёРјРёРё РќР“РЈ РљРѕРЅСЃС‚Р°РЅС‚РёРЅ РљРѕРІР°Р»РµРЅРєРѕ РїРѕРґРµР»РёР»СЃСЏ СЃРІРѕРёРјРё СЌРјРѕС†РёСЏРјРё. РћРЅ РЅРµ РѕР¶РёРґР°Р», С‡С‚Рѕ СЃРЅРёРјР°С‚СЊ СЂРµРєР»Р°РјРЅС‹Р№ СЂРѕР»РёРє Рѕ Р»РµРєС†РёСЏС… РЅР° Coursera СЃС‚Р°РЅСѓС‚ РІ С„РѕСЂРјРµ СЂСЌРї-Р±Р°С‚Р»Р°. Р Р°РЅРµРµ РљРѕРІР°Р»РµРЅРєРѕ РЅРёРєРѕРіРґР° РЅРµ СЃР»С‹С€Р°Р» Рѕ СЃР»РѕРІРµСЃРЅС‹С… Р±РёС‚РІР°С… РјРµР¶РґСѓ С…РёРї-С…РѕРї РёСЃРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЏРјРё Рё РґР»СЏ РЅРµРіРѕ СЌС‚Рѕ СЃС‚Р°Р»Рѕ РїРѕР»РЅРѕР№ РЅРµРѕР¶РёРґР°РЅРЅРѕСЃС‚СЊСЋ. РўР°РєРѕР№ С„РѕСЂРјР°С‚ СЂРµРєР»Р°РјС‹ РЅР°С†РµР»РµРЅ РЅР° РїРѕРґСЂРѕСЃС‚РєРѕРІСѓСЋ Р°СѓРґРёС‚РѕСЂРёСЋ. РќР“РЈ РІРїРµСЂРІС‹Рµ РІС‹СЃС‚Р°РІРёР» Р»РµРєС†РёРё РїРѕ РµСЃС‚РµСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Рј РЅР°СѓРєР°Рј РЅР° Coursera РІ 2015 РіРѕРґСѓ.
Р”РѕРјР±СЂРѕРІСЃРєРёР№ РЎРµСЂРіРµР№ ...