РЎР°СЂСЂРёРґР¶ РїСЂРµР·РµРЅС‚СѓРµС‚ РїРµСЂРІСѓСЋ РјСѓР¶СЃРєСѓСЋ РєРѕР»Р»РµРєС†РёСЋ РґР»СЏ Roberto Cavalli

Р’ 1970 РіРѕРґСѓ РІРѕ Р¤Р»РѕСЂРµРЅС†РёРё Roberto Cavalli РґРµР±СЋС‚РёСЂРѕРІР°Р» РІРѕ РІСЃРµР»РµРЅРЅРѕР№ РјРѕРґС‹. Р’ СЌС‚РѕРј РіРѕРґСѓ Р±СЂРµРЅРґ РїР»Р°РЅРёСЂСѓРµС‚ СЂРµРѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёСЋ, Рё РїСЂРѕРёР·РѕР№РґРµС‚ СЌС‚Рѕ РёРјРµРЅРЅРѕ РІ РјРµСЃС‚Рµ СЂРѕР¶РґРµРЅРёСЏ. РџРѕР» РЎР°СЂСЂРёРґР¶, РєСЂРµР°С‚РёРІРЅС‹Р№ РґРёСЂРµРєС‚РѕСЂ РјР°СЂРєРё, РїСЂРѕРёРЅС„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°Р» Рѕ С‚РѕРј, С‡С‚Рѕ РїРµСЂРµСЂРѕР¶РґРµРЅРЅС‹Р№ Р±СЂРµРЅРґ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РЅРµС‚ РїРµСЂРµРґ Р·СЂРёС‚РµР»СЏРјРё СѓР¶Рµ С‡РµСЂРµР· РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ РјРµСЃСЏС†РµРІ. РЎР°СЂСЂРёРґР¶ Р»РёС‡РЅРѕ РїСЂРёРµРґРµС‚ РЅР° Pitti Uomo, С‡С‚РѕР±С‹ РїСЂРµР·РµРЅС‚РѕРІР°С‚СЊ РїРµСЂРІСѓСЋ РјСѓР¶СЃРєСѓСЋ РєРѕР»Р»РµРєС†РёСЋ Roberto Cavalli.
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