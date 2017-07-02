Сборная Дании обыграла Панаму в товарищеском матче

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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Кто как проголосовал за согласие на арест Савченко: список
«Их надо убрать». Опубликовано видео, ставшее основанием для ареста Савченко (+Видео)
В Украине рассказали о самоубийствах бойцов АТО после плена
Реально испугались: в Раде признались, почему разрешили арестовать Савченко
Арест Савченко: источник рассказал о планах власти
Экономика
Интеграция на рынке живого скота и мяса говядины Евразийского экономического союза
В России с 1 апреля поднимут ставки утилизационного сбора
Гибридные Porsche Cayenne испытали в Южной Африке
На Сицилии появился первый питомник трюфелей
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В России грузчик украл в аэропорту 50 тысяч евро
В России утверждают, что Украина попыталась вмешаться в ход выборов
В Европарламенте напомнили, что будут следить за ситуацией с Савченко
Украина готовит санкции для всех организаторов "выборов" в Крыму
Социум
В Чернигове раскрыли ОПГ, искусственно раздувающую межнациональные конфликты по заказу российских спецслужб
США дадут Украине 200 млн долларов на военную помощь
Порошенко подписал закон о господдержке бойцов АТО и их детей для получения образования
В Киеве мужчина пристегнул своего квартиранта наручниками к батарее из-за подозрения в краже
В ДНР наградили призеров конкурса эскизов «Донбасс: страницы истории» с фондом 435 тыс. руб.
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Шоу-Биз
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Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
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Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
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