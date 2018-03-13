Исаак Калина принял участие во вручении сертификатов выпускникам «Серебряного университета»

В минувшем году на базе МПГУ стартовал проект «Серебряный университет». Он представляет собой учебное заведение для столичных жителей старшего возраста. Участниками образовательного проекта выступили свыше 2,5 тыс. человек. Об этом проинформировал портал LIFE24.В четверг состоялся первый выпуск «Серебряного университета», на котором присутствовал глава столичного Департамента образования Исаак Калина. Вместе с ректором МПГУ Игорем Реморенко и главой столичного ДТСЗН Владимиром Петросяном он поздравил выпускников и вручил им сертификаты об окончании обучения. После этого министр пообщался со СМИ.Как отметил Исаак Калина, столичный Департамент образования способен расширить свое участие в этом проекте. Не стоит исключать появления в будущем проекта «Серебряная аспирантура». И это логично, ведь получать образование важно для человека любой возрастной категории....