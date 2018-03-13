Исаак Калина принял участие во вручении сертификатов выпускникам «Серебряного университета»

В четверг состоялся первый выпуск «Серебряного университета», на котором присутствовал глава столичного Департамента образования Исаак Калина. Вместе с ректором МПГУ Игорем Реморенко и главой столичного ДТСЗН Владимиром Петросяном он поздравил выпускников и вручил им сертификаты об окончании обучения. После этого министр пообщался со СМИ.
Как отметил Исаак Калина, столичный Департамент образования способен расширить свое участие в этом проекте. Не стоит исключать появления в будущем проекта «Серебряная аспирантура». И это логично, ведь получать образование важно для человека любой возрастной категории.
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