В проекты по сохранению водных ресурсов «Балтика» инвестировала 690 млн рублей

22 марта 2018 года отмечается Всемирный день водных ресурсов, учрежденный Организацией Объединенных Наций с целью поощрения сохранения и рационального использования водных ресурсов.Тема Дня 2018 года — Природа и вода. Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, уделяет особое внимание снижению нагрузки на окружающую среду и только за прошлый год инвестировала в строительство очистных сооружений сточных вод около 690 млн рублей, а также реализовала проекты по сокращению потери воды.Согласно ООН, экологический ущерб, сопряженный с изменением климата, ведет к кризисам, связанным с водными ресурсами. Поэтому забота об экосистемах и принятие решений с учетом природных факторов позволит избежать проблем с водой, необходимой для жизни, здоровья людей и социально-экономического развития общества.Программа устойчивого развития Carlsberg Group и «Балтики» «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» разработана с учетом целей ООН в данной области, в том числе 6-й из них – по обеспечению наличия и рациональному использованию водных ресурсов и санитарии для всех к 2030 году. Данная цель включает задачу – сократить потери воды, которая может быть утилизирована и увеличить объемы переработки и очистки воды.В этой связи Carlsberg Group взяла на себя обязательства до 2030 года вдвое сократить потребление воды на пивоварнях компании, а в более долгосрочной перспективе – свести к нулю потери воды.Одним из шагов «Балтики» к достижению цели Carlsberg Group стало начало строительства в 2017 году очистных сооружений сточных вод на трех производственных площадках – в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Общий объем инвестиций только за прошлый год составил около 690 млн рублей.Все три комплекса оснастят энергосберегающим оборудованием и установками по сбору биогаза, который образуется на одной из ступеней очистки стоков. Биогаз будет использоваться как альтернативный источник энергии для работы котельных, что сократит потребление природного газа.Подобные установки уже есть на действующих очистных сооружениях в филиалах компании в Туле, Ярославле, Хабаровске и Самаре.ООН также обращает особое внимание на важность увеличения объемов переработки сточных вод.На заводе «Балтика-Самара» уже установлена система, позволяющая значительно экономить водные ресурсы путем повторного использования очищенной воды с биологических очистных сооружений (БОС) для технических нужд в котельной и холодильно-компрессорной станции (ХКС) завода.«Балтика» прорабатывает возможность реализации подобной схемы и на других заводах компании.Все заводы «Балтики» фокусируются на настройке оптимальных режимов работы оборудования, ежегодно большая работа ведется по увеличению объемов оборотного и повторного водоснабжения для технических нужд.В компании также разработан калькулятор водного баланса пивоварни, который позволяет более точно планировать нагрев и потребление воды на производстве.«Вода имеет ключевое значение для работы компании и жизнедеятельности местных сообществ в регионах нашего присутствия. Поэтому рациональное использование этого ценного природного ресурса – один из приоритетов программы устойчивого развития, которая является частью бизнес-стратегии Carlsberg Group «ПАРУСА’22», – говорит Екатерина Иванова, менеджер по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group. – В 2017 году «Балтике» удалось на 13% снизить потребление водных ресурсов на гектолитр продукции по сравнению с 2010 годом. Инвестиции в строительство собственных очистных сооружений позволят нам сократить нагрузку на муниципальные системы и окружающую среду».Узнать больше об инициативах компании в области устойчивого развития можно здесь.***ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, — один из крупнейших производителей товаров народного потребления России, с 1996 года — №1 на российском рынке пива. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция представлена более чем в 75 странах мира, в 43 из которых компания – единственный российский поставщик в категории. Бренды компании являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.Всемирный день водных ресурсов проводится ежегодно 22 марта с целью сосредоточить внимание на важности доступа к пресной воде, а также пропагандировать методы устойчивого использования пресноводных ресурсов.Каждый год Всемирный день водных ресурсов подчеркивает определенный аспект проблемы обеспечения пресной водой, связанный с будущими или текущими вызовами.Идея празднования Всемирного дня водных ресурсов была выдвинута в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро.В своей резолюции 47/193 от 22 декабря 1992 года, Генеральная Ассамблея постановила объявить 22 марта каждого года Международным днем водных ресурсов, который позже был переименован во Всемирный день водных ресурсов и который отмечается с 1993 года.Государствам было предложено посвящать этот день, с учетом национальных условий, проведению конкретных мероприятий, таких, как повышение осведомленности общественности посредством выпуска и распространения документальных материалов, организации конференций, «круглых столов», семинаров и выставок, касающихся сохранения и освоения водных ресурсов и выполнения рекомендаций Повестки дня на XXI век.Создание и модернизация систем сбора, переработки и очистки воды создает огромные возможности для общества.Устойчивое развитие. В Carlsberg Group, частью которой является «Балтика», принята программа устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Программа включает стратегические цели, к достижению которых компания стремится в долгосрочной перспективе: НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потери воды, НОЛЬ безответственного потребления и НОЛЬ несчастных случаев. Четыре приоритета выделены отдельно, т.к. деятельность по этим направлениям оказывает наибольшее влияние на бизнес и общество.Комплексный подход применяется во всех четырех направлениях и по всей цепочке приращения стоимости. На практике это означает внедрение принципов устойчивого развития в существующую бизнес-стратегию и процессы, разработку политик для обеспечения соблюдения стандартов, сотрудничество с партнерами для достижения масштаба и определение измеримых целевых показателей для отслеживания прогресса, как на ежегодной основе, так и в долгосрочной перспективе. ...