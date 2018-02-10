В Таджикистане голодает каждый пятый ребенок

Каждый пятый ребенок в Таджикистане голодает. Властям страны необходимо ввести специальную программу, которая поспособствует улучшению питания детей.Специалисты Всемирного Банка провели исследование условий жизни детей в Таджикистане. Результаты показали, что 20% детей в возрасте до пяти лет имеют серьезные задержки в физическом и умственном развитии. Основной причиной такой проблемы является недоедание, установлено, что каждый пятый малыш недоедает.После сопоставления ситуации в Таджикистане с другими странами Европы и Азии, определено, что показатель отставания детей в развитии в этой стране наивысший. Больше всего отстают в развитии дети из семей, где нет разнообразных продуктов с высокой калорийностью.Еще одной проблемой в Таджикистане является отсутствие питьевой воды, что тоже влияет на развитие подрастающего поколения. Отсутствие воды приводит к антисанитарии, способствующей развитию различных заболеваний.В ходе исследования установлено, что наибольшая задержка в развитии детей наблюдается в районах республиканского подчинения – 24%, а наименьший показатель задержки отмечается в Душанбе – 10%...