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Социум

Жители Кудрово сами меняют тарифы ЖКХ

Жители деревни Кудрово призывают власти Ленинградской области осуществить эксперимент, в результате которого изменятся тарифы ЖКХ по их желанию.
Жители Кудрово сами меняют тарифы ЖКХ


Граждане считают, что цены завышены, поэтому хотят сами управлять одной из котельных, расположенной на крыше многоэтажки. Они уверены, что служба ЖКХ работает не должным образом, и что сами смогут справиться с управление котельной с помощью сбора средств.
Для того, чтобы котельная перешла в распоряжение жителей, необходимо включить ее в состав совместного имущества многоквартирного дома.
Сами госслужащие ничего не имеют против подобного предложения. Они сообщают, что имущество действительно принадлежит жильцам дома. Вернуть его можно через суд...

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