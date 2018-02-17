В Москве анализы воздуха на вредность станут более экономичными

Власти Москвы нашли способ измерять загрязнение атмосферы, происходящее от мусоросжигательных заводов, по новой методике. Она обещает стать более экономичной.Евгения Симутникова, являющаяся замруководителя в департаменте, к компетенции которого относятся вопросы природопользования, сообщила о сроках внедрения нового метода. С её слов, это может произойти в нынешнем или предстоящем году.В основе нового метода будет лежать пассивный пробоотбор. Ныне применяется активный метод данного мероприятия. Он, как полагает чиновница, значительно дороже.Симутникова сообщила, что диоксины появляются вследствие термообработки отходов, содержащих такие вещества, как бром или хлор. Они способны к накапливанию в организме достаточно продолжительное время.Диоксины имеют способность к встраиванию в рецепторы с целью их изменения или подавления. В итоге у человека снижается иммунитет. Следствием этого может стать развитие онкологических проблем в организме. Не исключается возможность появления «химического СПИДа».Данным способом ведомство отреагировало на анонсированное строительство в Подмосковье сразу четырёх мусоросжигательных заводов. Они будут возведены там до 2023 года.Программа, по которой они будут возводиться за бюджетные деньги, называется «Чистая страна». Проектанты заверяют в их полной экологической чистоте...