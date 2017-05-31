“Единая Россия” в четвертый раз провела день благотворительности для “солнечных” детей

ВОЗ информирует, что каждый 700-ый ребенок в мире рождается с данным синдромом. 130 объединившихся семей были на 5-ом дне рождении организации “Лучики добра”.
Воздушные шары, музыка и танцы - все это было на концерте, где дети проявляли таланты во всех жанрах искусства. По окончанию провели церемонию награждения за свои успехи.
“Солнечные дети несут море позитива в мир. Они наталкивают нас на осмысление своей жизни,” - сказала председатель соц организации «Лучики добра» Наталья Литвиненко.
Екатерина Стенякина заявила, что миссия ростовского парламента - дать возможность "солнечному ребенку почувствовать себя обычным...