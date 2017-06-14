Минздрав РФ огласит новую госпрограмму детской медицины

Минздрав РФ готовит к презентации новую программу, которая регламентирует положение детской медицины. Глава ведомства Татьяна Яковлева подчеркнула, что задачи госпроекта сконцентрированы на лечении онкологии и других болезней у самых юных граждан страны.Согласно заявлению главы Минздрава России Татьяны Яковлевой, в ближайшее время будет принята новая госпрограмма по усовершенствованию детской медицины. Главными аспектами проекта выступают проблемы амбулаторного лечения, обеспечение терапии онкобольных детей, а также некоторые вопросы, связанные со современным обустройством медучреждений.Владимир Путин подчеркнул, что сфера детской медицины в России должна достичь высшего уровня. Нужно строить новые медцентры и клиническо-диагностические больницы. Ведь от того, каким станет молодое поколение, зависит будущее государства. Смертность среди детей в РФ не должна выходить за рамки минимальных показателей...