Небо над Воронежем превратилось в море

Небо над Воронежем на мгновение превратилось в море на снимке местного фотографа. Он сделал популярный кадр 21 марта в районе Воронежского водохранилища.В социальной сети был опубликован удивительный снимок, который стал популярным за считанные часы. Автор фотографии прокомментировал свое творение так: «Самое необычное небо, которое я увидел в Воронеже». Кадр был сделан в районе Воронежского водохранилища. На фотографии темные тучи, расположившиеся на горизонте, были очень похожи на огромное море. Мимо такой удивительной красоты не смогли пройти пользователи Сети, которые принялись расхваливать и комментировать фото.Небо часто поражает людей своей необычной красотой, а порой и пугает, когда происходят природные явления, о которых знают не все люди. Самым распространенным выступает гало, которое лицезрели жители Подмосковья, Петербурга и других российских городов...