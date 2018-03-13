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Наука

Названия для новых типов оружия выбраны путем народного голосования

Названия для новых типов оружия выбраны путем народного голосования

22.03.2018
Рубрика: Наука и техника
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Такой конкурс объявил президент во время своего выступления, обращенного к Федеральному собранию. Тогда глава государства представил новые виды оружия, оставив россиянам возможность выбрать для некоторых из них говорящие названия.
Военные эксперты подвели итог конкурса, отметив, что довольны его результатом. Люди прониклись идеей и названия действительно подобрали соответствующие. Так подводный беспилотник войдет в список вооружений российской армии под названием «Посейдон», а боевой лазерный комплекс зачислят в армию, как орудие «Пересвет», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой станет «Буревестником».
Названия для новых типов оружия выбраны путем народного голосования

В Минобороне отметили активность граждан, которые хотели внести и свою лепту в дело защиты рубежей своей страны. В ведомстве напомнили слова президента о том, что Россия не собирается нападать на кого-либо, но ответ нападавшему будет точным...

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