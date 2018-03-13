Названия для новых типов оружия выбраны путем народного голосования

22.03.2018Наука и техникаТакой конкурс объявил президент во время своего выступления, обращенного к Федеральному собранию. Тогда глава государства представил новые виды оружия, оставив россиянам возможность выбрать для некоторых из них говорящие названия.Военные эксперты подвели итог конкурса, отметив, что довольны его результатом. Люди прониклись идеей и названия действительно подобрали соответствующие. Так подводный беспилотник войдет в список вооружений российской армии под названием «Посейдон», а боевой лазерный комплекс зачислят в армию, как орудие «Пересвет», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой станет «Буревестником».В Минобороне отметили активность граждан, которые хотели внести и свою лепту в дело защиты рубежей своей страны. В ведомстве напомнили слова президента о том, что Россия не собирается нападать на кого-либо, но ответ нападавшему будет точным...