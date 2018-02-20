| | Топ-10 лучших направлений для туризма в 2018 году
Социум

Топ-10 лучших направлений для туризма в 2018 году

Топ-10 лучших направлений для туризма в 2018 году
Любимые города туристов.
Париж, Лондон и Нью-Йорк названы лучшими городами мира для путешествий в 2018 году, показало исследование отзывов пользователей туристического портала TripAdvisor, передает Киевские Ведомости со ссылкой на mastertura.com.ua.

В десятку лучших направлений также вошли Рим, Бали, Крит, Барселона, Прага, Марракеш и Стамбул. Победители были выбраны путем использования алгоритма, который учитывает качество и количество отзывов об отелях, ресторанах и развлечениях во всем мире за 12 месяцев.

"Эта победа – результат усилий всех профессионалов туристического бизнеса и мэрии города и разработки долгосрочной стратегии по продвижению Парижа", — сказала мэр столицы Франции Анн Идальго.

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По словам президента офиса по туризму и конгрессам Парижа Пьера Шапира, столица утвердила свой статус первого в мире туристического направления благодаря уникальному наследию, а также богатству и разнообразию культурной программы...

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