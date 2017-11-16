В Усолье-Сибирском планируют построить фармацевтический завод

АО «Фармасинтез» рассчитывает построить свой новый фармзавод в городе Усолье-Сибирское Иркутской области до 2022 года, сообщает пресс-служба правительства региона. Предприятие будет специализироваться на производстве препаратов для лечения онкологии и заболеваний сердца.Предприятие совместно с администрацией моногорода проводит работу по формированию земельных участков под строительство объектов инфраструктуры, запрошены технические условия на подключение объектов, сформирована «дорожная карта» по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов инфраструктуры.Примерная стоимость завода — 12 млрд рублей, предполагаемое количество создаваемых рабочих мест — около 1 тыс. Администрация города предоставила в аренду АО «Фармасинтез» земельный участок площадью около 130 га.Компания имеет в Иркутской области два новых фармацевтических предприятия — в городе Братске и цех малотоннажного фармацевтического производства в Иркутске.«Компания, которая осуществляет инвестиции, по темпам роста занимает первое место среди отечественных фармацевтических предприятий, является одним из ведущих разработчиков и производителей лекарственных средств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.АО «Фармасинтез» — крупный российский производитель противотуберкулезных препаратов, его мощности сосредоточены в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге...