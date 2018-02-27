Учёные: У каждого десятого человека на руках есть следы кокаина или героина

Следы кокаина или героина имеются на пальцах рук каждого десятого человека в мире. К подобным выводам пришли британские наркологи на основании практических исследований.Специалисты подчёркивают, что указанный процент населения во многих случаях и вовсе никогда не имел дела с тяжёлыми наркотиками, однако ввиду того, что использовал предметы, находящиеся в руках наркоманов или наркоторговцев, оставили на себе молекулы этих веществ. Чаще всего следы кокаина или героина распространяются посредством денег. Именно на купюрах, как правило, находят фрагменты того или иного наркотического вещества. Авторы исследования были шокированы его результатами, однако заметили, что подобные исследования помогают понять природу распространения подобных молекул и доказать невиновность людей во время тестов на употребление запрещённых веществ.Ранее мы писали, что ученые нашли в фекалиях тюленей следы токсического пластика. Как выяснилось, речь идёт о веществе, загрязняющемсреду обитания данного вида...