| | Эксперты пояснили природу появления в небе Красноярска чёрных колец
Наука

Эксперты пояснили природу появления в небе Красноярска чёрных колец

В небе над Красноярском уже неоднократно стали появляться чёрные кольца, очень тревожащие горожан. Эксперты сообщили, что им удалось выяснить их природу.
Эксперты пояснили природу появления в небе Красноярска чёрных колец


Чёрные кольца в небе Красноярска уже несколько раз замечали те, кто проживают на Покровке, Солонцах и улице 9 Мая. Граждан будоражит обсуждение этого события в Сети.
Ряд пользователей полагает, что это визит инопланетного разума. Другие сообщают мнение, что это может быть дымом от труб. Оппоненты спрашивают, почему в таком случае он рассеивается столь медленно.
К изучению неожиданного явления подключились специалисты. По мнению экспертов, то, что происходит в небе над Красноярском, не связано с появлением НЛО.
Они делают подобное заключение потому, что данное явление замечается лишь в нижних слоях атмосферы. Учёные склоняются к мысли, что это может быть, действительно, кольцами дыма из трубы большого размера. Также это может быть следствием значительного скопления птиц или, даже, насекомых.
Специалисты не исключают, кольца над Красноярском могут появляться после масштабных фейерверков, периодически проводящихся в городе. Это следы их сгорания. Впрочем, к однозначному заключению специалисты не пришли до сих пор. А кольца продолжают появляться. И это происходит не только в небе над Красноярском. Подобное явление достаточно часто наблюдается в Новосибирске, а также в США и Казахстане...

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