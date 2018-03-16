| | Учёные: На территории Йеллоустоуна скоро произойдёт сильное извержение
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Учёные: На территории Йеллоустоуна скоро произойдёт сильное извержение

Сильное извержение на территории Йеллоустонской кальдеры произойдёт уже в скором будущем. Последствия стихии исследователи оценивать не берутся, однако предполагают, что они будут достаточно серьёзными.
Учёные: На территории Йеллоустоуна скоро произойдёт сильное извержение


К подобным выводам специалисты пришли во время исследования подземных слоёв на территории кальдеры. Выяснилось, что магма здесь уже начинает закипать. Повышение температуры неизбежно ведёт к катаклизмам. Учёные уверены, что происходящее является предвестником неизбежных процессов в мантии. Исследователи обращают внимание на то, что проблемная территория может простираться на сотни километров. В то же время в NASA уже придумали рецепт, как избежать катастрофы. Местные учёные предлагают охладить землю. Для этого нужно просверлить огромную скважину и залить под земную кору миллионы тонн воды, разбавленной специальными средствами.
Ранее мы писали, что геологи картировали подводный вулкан Кик-эм-Дженни в Карибском море во время извержения. Сам объект впервые начал наблюдаться 32 года назад. С тех пор исследователям удалось узнать много нового, как о нём, так и о всех вулканах в принципе...

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