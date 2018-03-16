Учёные: На территории Йеллоустоуна скоро произойдёт сильное извержение

Сильное извержение на территории Йеллоустонской кальдеры произойдёт уже в скором будущем. Последствия стихии исследователи оценивать не берутся, однако предполагают, что они будут достаточно серьёзными.К подобным выводам специалисты пришли во время исследования подземных слоёв на территории кальдеры. Выяснилось, что магма здесь уже начинает закипать. Повышение температуры неизбежно ведёт к катаклизмам. Учёные уверены, что происходящее является предвестником неизбежных процессов в мантии. Исследователи обращают внимание на то, что проблемная территория может простираться на сотни километров. В то же время в NASA уже придумали рецепт, как избежать катастрофы. Местные учёные предлагают охладить землю. Для этого нужно просверлить огромную скважину и залить под земную кору миллионы тонн воды, разбавленной специальными средствами.Ранее мы писали, что геологи картировали подводный вулкан Кик-эм-Дженни в Карибском море во время извержения. Сам объект впервые начал наблюдаться 32 года назад. С тех пор исследователям удалось узнать много нового, как о нём, так и о всех вулканах в принципе...