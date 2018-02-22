Ученые проследили эволюционный путь «мертвых» генов

Российские ученые провели интересное исследование. Они смогли проследить эволюцию «мертвых» генов.Ученые-генетики из МГУ и их коллеги из ИППИ РАН провели интересное исследование, аналогов которому в мире нет. Они выяснили, как изменяется структура псевдогенов, которые представляют собой «мертвые» участки ДНК. Свои наблюдения специалисты провели на животных, где определили, что естественный отбор продолжает действовать на гены. Результаты были описаны в научном журнале Genome Biology and Evolution.Исследователи давно заметили, что после возникновения мутации в гене, он перестает работать и становится псевдогеном. Также на него не действует и отрицательный отбор, который ведет к хаотичной замене аминокислот. Данное явление уже исследовалось, но полноценный результат удалось получить только российским ученым.Ученые доказали, что естественный отбор перестает действовать на обрывок ДНК, что превращает его в генетический мусор, предрасположенный к быстрому накоплению мутаций. Установлено, что в геноме человека есть около ста «мертвых» генов, которые потеряли свою роль из-за случайных мутаций, в результате которых на определенном участке такого гена произошло образование «стоп-сигнала»...