Porsche показал гибридный внедорожник Cayenne E-Hybrid

PorschePorsche CayenneГибридыНемецкая компанияраспространила официальные фотографии с тестовых испытаний гибридного внедорожника Cayenne E-Hybrid. Мировая премьера «зелёного» автомобиля состоится в течение 2018 года.Гибридный внедорожник Porsche Cayenne E-HybridPorscheКак рассказали в пресс-центре немецкого бренда, на этот раз испытания гибридного внедорожника Porsche Cayenne E-Hybrid проходили в Южной Африке. До этого прототипы модели прошли проверку в пустыне Объединенных Арабских Эмиратов и на зимних дорогах Канады.В рамках экстремальных испытаний гибридного Porsche Cayenne E-Hybrid машины поднимались на высоту до трех тысяч метров над уровнем моря, а также преодолели тысячи километров пыльных разбитых дорог.Гибридный внедорожник Porsche Cayenne E-HybridФото: PorscheСогласно данным производителя, средний расход топлива гибридной модели Porsche Cayenne E-Hybrid составит порядка 3,2 литра на каждую сотню пути. Скорее всего, реальные показатели потребления горючего окажутся немного выше.Гибридный внедорожник Porsche Cayenne E-Hybrid получил силовую установку от модели Panamera 4 E-Hybrid. Это: 2,9-литровый бензиновый битурбомотор V6 и электродвигатель, встроенный в роботизированную трансмиссию PDK. Суммарная отдача – 462 л.с.и 700 Нм крутящего момента. Однако отметим, что технические характеристики серийного Porsche Cayenne E-Hybrid пока официально не подтверждены.Гибридный внедорожник Porsche Cayenne E-HybridФото: PorscheВизуально гибридный внедорожник Porsche Cayenne E-Hybrid будет отличаться от обычной модели тормозными суппортами, которые, по традиции, окрашены в салатовый оттенок.Добавим. В будущем немецкая компания Porsche выведет на рынок самую мощную модификацию модели Cayenne нового поколения – Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid. Такая машина получит 4,0-литровый двигатель V8 и электромотор с суммарной отдачей порядка 680 лошадиных сил.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook