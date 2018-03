Hamann добавил агрессии универсалу BMW 5-Series Touring

BMWBMW 5-Series÷ены“юнинг-ателье, известное своими потр€сающими проектами по доработке автомобилей ведущих мировых производителей, официально презентовало модернизированный универсал BMW 5-Series Touring нового поколени€ G31. ƒоработанный автомобиль оценили в И105 000 (пор€дка 7 400 000 рублей).”ниверсал BMW 540i xDrive Touring by HamannHamann«а основу нового проекта был вз€т стандартный Ђсарайї BMW 540i xDrive Touring. ¬се доработки ателье коснулись исключительно внешнего вида автомобил€. “о есть, техническа€ Ђначинкаї модели осталась нетронутой. Ќапомним, что эта модификаци€ универсала питаетс€ от 3,0-литрового р€дного 6-цилиндрового мотора с наддувом.ћодернизированный Ђсарайї BMW 540i xDrive Touring by Hamann получил заниженную подвеску, пересмотренный аэродинамический обвес, чЄрные патрубки выхлопной системы и набор уникальных 21-дюймовых колЄсных дисков с низкопрофильными шинами.”ниверсал BMW 540i xDrive Touring by Hamann‘ото: Hamann¬ салоне доработанного универсала BMW 540i xDrive Touring by Hamann можно обнаружить фирменные эксклюзивные напольные коврики и алюминиевые накладки на педал€х. также в компании отметили, что вз€тый за основу модернизации автомобиль с завода имеет богатое оснащение.”ниверсал BMW 540i xDrive Touring by Hamann‘ото: HamannЌапример, в арсенале представленного Ђсара€ї значатс€ такие Ђфишкиї, как панорамна€ крыша, пакет M Sports, камера заднего вида, рулевое колесо с обогревом, акустика Harman Kardon, мультимедиа-система с функцией управлени€ жестов, проекционный дисплей Head-Up, адаптивные светодиодные фары и многое другое.”ниверсал BMW 540i xDrive Touring by Hamann‘ото: Hamannќтметим, что в ≈вропе универсал BMW 540i xDrive Touring можно приобрести по минимальной цене И66 350 (около 4 680 000 рублей). ≈сли же полностью укомплектовать автомобиль доступными заводскими опци€ми, то его стоимость может Ђподпрыгнутьї до И90 000. “юнер же предлагает свою версию модели по цене И104 900 (пор€дка 7 400 000 рублей).¬контакте, Twitter, Telegram, Facebook