Компания SEAT анонсировала новую модель

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В 2020 году испанская марка SEAT официально представит совершенно новую модель, которой окажется первый в истории бренда автомобиль с электрической силовой установкой. Анонс экологически чистой новинки был сделан на ежегодной пресс-конференции SEAT.
Тизер нового электрокара компании SEAT
LiveCars.Ru
Согласно озвученным данным, электрокар компании SEAT сможет проезжать на одной полной «заправке» порядка 500 км. Предполагается, что новинка выйдет на рынок под названием SEAT Born: так называется дорогой район в центре Барселоны.
Новый электрокар SEAT Born (название официально не подтверждено) будет построен на платформе MEB, которую концерн Volkswagen разработал специально для машин с электрической силовой установкой. Моделью SEAT Born окажется компактный городской хэтчбек. По своим размерам новинка будет меньше модели SEAT Leon.
В настоящее время известно, что в арсенале нового электрокара будут значиться комплекс передовых ассистентов водителя, которые в данный момент не предлагаются ни для одной модели испанского бренда. Другая информация о модели пока держится в секрете.
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Ежегодная пресс-конференция марки SEAT
Фото: SEAT
Помимо этого на ежегодной пресс-конференции испанского бренда SEAT компания поделилась и другими планами на будущее. Так, к 2020 году компания планирует выпустить не менее шести новых моделей. В частности, помимо упомянутого электрокара производитель выпустит гибридную версию модели SEAT Leon.
Также в линейке бренда появится флагманский кроссовер SEAT Tarraco. Этот автомобиль будет построен на «тележке» MQB A2, а по техническому оснащению он окажется «близнецом» модели Skoda Kodiaq. У автомобиля будет семиместный салон и полный привод. Эта новинка дебютирует в ближайшее время.
О других новинках испанская компания SEAT пока умолчала.
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