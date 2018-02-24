Компания SEAT анонсировала новую модель

SeatSEAT BornSEAT TarracoSeat LeonГибридыЭлектрокарыВ 2020 году испанская марка SEAT официально представит совершенно новую модель, которой окажется первый в истории бренда автомобиль с электрической силовой установкой. Анонс экологически чистой новинки был сделан на ежегодной пресс-конференции SEAT.Тизер нового электрокара компании SEATLiveCars.RuСогласно озвученным данным, электрокар компании SEAT сможет проезжать на одной полной «заправке» порядка 500 км. Предполагается, что новинка выйдет на рынок под названием SEAT Born: так называется дорогой район в центре Барселоны.Новый электрокар SEAT Born (название официально не подтверждено) будет построен на платформе MEB, которую концерн Volkswagen разработал специально для машин с электрической силовой установкой. Моделью SEAT Born окажется компактный городской хэтчбек. По своим размерам новинка будет меньше модели SEAT Leon.В настоящее время известно, что в арсенале нового электрокара будут значиться комплекс передовых ассистентов водителя, которые в данный момент не предлагаются ни для одной модели испанского бренда. Другая информация о модели пока держится в секрете.Ежегодная пресс-конференция марки SEATФото: SEATПомимо этого на ежегодной пресс-конференции испанского бренда SEAT компания поделилась и другими планами на будущее. Так, к 2020 году компания планирует выпустить не менее шести новых моделей. В частности, помимо упомянутого электрокара производитель выпустит гибридную версию модели SEAT Leon.Также в линейке бренда появится флагманский кроссовер SEAT Tarraco. Этот автомобиль будет построен на «тележке» MQB A2, а по техническому оснащению он окажется «близнецом» модели Skoda Kodiaq. У автомобиля будет семиместный салон и полный привод. Эта новинка дебютирует в ближайшее время.О других новинках испанская компания SEAT пока умолчала.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook