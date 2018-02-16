Jaguar Рё BlackBerry РґРѕРіРѕРІРѕСЂРёР»РёСЃСЊ Рѕ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІРµ

РЎРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ Р·Р°РєР»СЋС‡С‘РЅРЅРѕРјСѓ РґРѕРіРѕРІРѕСЂСѓ, РЅРѕРІС‹Рµ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРјРѕР±РёР»Рё, РІС‹РїСѓСЃРєР°РµРјС‹Рµ РїРѕРґ РјР°СЂРєРѕР№ Jaguar, Р±СѓРґСѓС‚ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚СЊСЃСЏ СЃ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°РЅРёРµРј С„РёСЂРјРµРЅРЅРѕРіРѕ РїСЂРѕРіСЂР°РјРјРЅРѕРіРѕ РѕР±РµСЃРїРµС‡РµРЅРёСЏ, СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚Р°РЅРЅРѕРіРѕ СЃРїРµС†РёР°Р»РёСЃС‚Р°РјРё BlackBerry. РўР°РєР¶Рµ СЃРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ РґРѕСЃС‚РёРіРЅСѓС‚РѕР№ РґРѕРіРѕРІРѕСЂС‘РЅРЅРѕСЃС‚Рё, РєРѕРјРїР°РЅРёСЏ Jaguar РІРїСЂР°РІРµ Р·Р°РґРµР№СЃС‚РІРѕРІР°С‚СЊ РєР°РЅР°РґСЃРєРёС… СЃРїРµС†РёР°Р»РёСЃС‚РѕРІ РёР· BlackBerry РІ СЃРѕР·РґР°РЅРёРё С„РёСЂРјРµРЅРЅРѕР№ РёРЅС„РѕСЂРјР°С‚РёРІРЅРѕ-СЂР°Р·РІР»РµРєР°С‚РµР»СЊРЅРѕР№ СЃРёСЃС‚РµРјС‹, РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ Р±СѓРґСѓС‚ РѕСЃРЅР°С‰РµРЅС‹ Р±СѓРґСѓС‰РёРµ РјРѕРґРµР»Рё Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЊРЅРѕРіРѕ Р±СЂРµРЅРґР°.
РЎС‚РѕРёС‚ РЅР°РїРѕРјРЅРёС‚СЊ, BlackBerry СѓР¶Рµ РёРјРµРµС‚ Р°РєС‚РёРІРЅС‹Рµ СЃРѕРіР»Р°С€РµРЅРёСЏ Рѕ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІРµ СЃ С‚Р°РєРёРјРё РёРјРµРЅРёС‚С‹РјРё РєРѕРјРїР°РЅРёСЏРјРё РєР°Рє: Nvidia, Baidu, Qualcomm, Р° С‚Р°РєР¶Рµ Ford. РўР°РєР¶Рµ Р·Р°РјРµС‚РёРј, С‡С‚Рѕ Jaguar СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р»Р° СЂР°РЅРµРµ Рѕ СЃРІРѕРёС… РЅР°РјРµСЂРµРЅРёСЏС… СЃРѕР·РґР°С‚СЊ СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃРєРёРµ РІРµСЂСЃРёРё РІСЃРµС… РІС‹С€РµРґС€РёС… СЂР°РЅРµРµ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»РµР№ СѓР¶Рµ Рє 2020 РіРѕРґСѓ.
РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂ Р’РµСЃС‚...