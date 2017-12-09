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Шоу-Биз и культура

Ведущая «Орла и Решки» создала стильное украшение

Ведущая «Орла и Решки» создала стильное украшение
Телеведущая сама создала дизайн кольца.

Леся Никитюк из путешествия на Занзибар привезла необычный сувенир – камень танзанит в два карата. Теледива решила самостоятельно создать украшение с этим камнем, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Storinka

Леся похвасталась уникальным украшением в своем микроблоге. Дизайн кольца Леся нарисовала сама, а ювелиры воплотили его в жизнь. Теперь палец Никитюк обвивает женская рука черного цвета, выплавленная из белого золота и покрытая родием. Рука держит танзанит.
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Также в кольце имеются небольшие черные и белые бриллианты.

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