| | Моника Беллуччи удивила поклонников дерзким образом
Шоу-Биз и культура

Моника Беллуччи удивила поклонников дерзким образом

Моника Беллуччи удивила поклонников дерзким образом
Наряд подчеркнул стройную фигуру.

Известная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи удивила поклонников появлением на итальянском киномероприятии. Такая реакция людей и СМИ обоснована, ведь звезда достаточно редко покидает свое имение и участвует в светских событиях.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 24tv.ua.

На ежегодное вручение итальянской кинопремии Давида ди Донателло актриса надела черное изящное платье с люрексом. Наряд Моника Беллуччи приобрела в брендовом бутике Balmain.
Читайте также: Моника Беллуччи удивила дерзкой стрижкой


Стильный образ Моника Беллуччи дополнила украшениями из бриллиантов и туфлями на широком каблуке. Из аксессуаров актриса взяла маленькую сумочку, которая деликатно подходила к модному "луку".

...

Еще по теме

Серьезная Моника Беллуччи, которой вы еще никогда не видели.

Серьезная Моника Беллуччи, которой вы еще никогда не видели.

31-07-2017, 06:36
Читать
Полуобнаженная Моника Беллуччи появилась на обложке глянца

Полуобнаженная Моника Беллуччи появилась на обложке глянца

28-04-2017, 17:41
Читать
Моника Беллуччи поделилась откровенным снимком

Моника Беллуччи поделилась откровенным снимком

11-02-2017, 18:37
Читать
52-летняя Моника Беллуччи покорила элегантным образом

52-летняя Моника Беллуччи покорила элегантным образом

22-12-2016, 00:03
Читать
Моника Беллуччи удивила папарацци в аэропорту Токио

Моника Беллуччи удивила папарацци в аэропорту Токио

20-10-2016, 08:48
Читать
51-летняя Моника Беллуччи снялась обнаженной для обложки глянца

51-летняя Моника Беллуччи снялась обнаженной для обложки глянца

9-09-2016, 20:25
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail