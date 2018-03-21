Известная певица ответила на обвинения в ожирении

Несколько дней назад в сети появились фотографии Селены Гомес, отдыхающей на яхте в Сиднее, и пользователи интернета отметили, что девушка прилично прибавила в весе, сообщает @luxurymm.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на socportal.info.
Большинство поклонников Гомес отнеслись с пониманием к изменению ее фигуры, ведь Селена переживает непростую ситуацию со здоровьем, но нашлись и те, кто осудил молодую звезду. Певица решила ответить бодишеймерам, - пишет автор канала.
В своем Instagram Селена написала эмоциональное послание всем, кто обсуждает чужие фигуры: «Миф о красоте – это одержимость физическим совершенством, которое заставляет современную женщину попадать в ловушку бесконечного цикла безнадеги, неуверенности и ненависти к себе. Она все время пытается соответствовать невозможному определению безупречной красоты, которое принято в обществе. Я же предпочла заботиться о себе, потому что не хочу ничего никому доказывать». Селену сразу же поддержали миллионы фанатов, отметив, что она вдохновляет их и они гордятся ею.
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Напомним, что несколько лет назад у Гомес диагностировали красную волчанку, что порой приводит к изменению веса, а в прошлом году девушка пережила пересадку почки, что также сильно повлияло на ее здоровье. После этого у Селены была депрессия, которую она лечила в реабилитационной клинике, но в данный момент она чувствует себя лучше и пытается сохранить оптимизм...