| | Хэмилтон стал лучшим в первой практике в Австралии, Сироткин — 12-й
Спорт

Хэмилтон стал лучшим в первой практике в Австралии, Сироткин — 12-й

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