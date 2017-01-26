| | Фигурное катание. Савченко и Массо — чемпионы мира, Чен лидирует после короткой программы
Спорт

Фигурное катание. Савченко и Массо — чемпионы мира, Чен лидирует после короткой программы

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