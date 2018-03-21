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В Петербурге на станции «Озерки» сломался эскалатор
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В Киеве вспыхнул троллейбус во время движения
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Киевские Ведомости
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| Савченко и Массо — чемпионы мира, у Тарасовой и Морозова — серебро
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Савченко и Массо — чемпионы мира, у Тарасовой и Морозова — серебро
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Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
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