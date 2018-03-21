| | Савченко и Массо — чемпионы мира, у Тарасовой и Морозова — серебро
Спорт

Савченко и Массо — чемпионы мира, у Тарасовой и Морозова — серебро

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