Япония не признает выборы на территории оккупированного Крыма

Япония не признает аннексии Крыма Россией, поэтому соответственно и не считает легитимными так называемые выборы президента России на полуострове. Об этом передает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.
“Япония не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, поэтому соответственно и не считает действительным проведения в Крыму так называемых президентских выборов Российской Федерации 18 марта 2018”, — говорится в сообщении.
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Как сообщалось, Верховная Рада не признала результаты выборов президента России в Крыму. Соответствующее заявление поддержали 265 народных депутатов...