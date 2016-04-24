Дело Савченко: стало известно, доберется ли власть до Медведчука

пятница, 23 марта 2018, 02:04Поделитьсяпереглянути новину українськоюЛидера организации "Украинский выбор", представителя Украины на переговорах в Минске и по совместительству кума президента России Владимира Путина - Виктора Медведчука, с которым связывают задержанных Владимира Рубана и Надежду Савченко, вряд ли станут привлекать к ответственности.Об этом "Апострофу" сказал один из народных депутатов, оценивая вероятность расследования украинских правоохранителей в отношении Медведчука."По Медведчуку договоренности есть на высшем уровне. Его не тронут", - объяснил он.Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Савченко намекнули на психбольницу, а кума Путина не тронут: как Рада защищала себя от теракта.А все последние подробности дела Савченко читайте в материале "Апострофа": Савченко задержали и отвели в СБУ: что известно на данный момент...