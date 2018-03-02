Смертельное оружие и не только: в США приняли новое решение о военной помощи Украине

пятница, 23 марта 2018, 01:36Поделитьсяпереглянути новину українськоюКонгресс США для поддержки Украины выделил 620,700 миллионов долларов в рамках бюджетных ассигнований на 2018 финансовый год, сумма которых превысила размер прошлогодней помощи.Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook."Так, согласно законопроекту Пентагона выделяется 200 млн. долларов для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 млн. долларов больше ассигнования 2017 года. …Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определена в сумме 420,700 млн. долларов, что на 10 млн. долларов превышает соответствующие расходы прошлого года", - говорится в сообщении.Эти выделенные средства пойдут на подготовку военнослужащих, получение военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, логистическое обеспечение, разведывательную поддержку вооруженных сил Украины.Как сообщал "Апостроф", ранее Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 ракет и 37 пусковых установок противотанковых комплексов Javelin на сумму 47 млн. долларов...