РњСЌСЂРёСЏ РљРёСЂРѕРІРіСЂР°РґР° РіРѕРґ РѕС‚РєР°Р·С‹РІР°Р»Р°СЃСЊ Р·Р°РїР»Р°С‚РёС‚СЊ Р¶РёС‚РµР»СЏРј Р·Р° РёР·СЉСЏС‚РѕРµ Сѓ РЅРёС… Р°РІР°СЂРёР№РЅРѕРµ Р¶РёР»СЊРµ

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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Экономика
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Сегодня, 09:45
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Сегодня, 09:40
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Сегодня, 09:40
Киевские Ведомости
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Стас Селиванов
Редактор раздела Экономика
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