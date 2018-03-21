| | Создана уникальная рука, которая переводит обычную речь в язык жестов
Наука

Создана уникальная рука, которая переводит обычную речь в язык жестов

Создана уникальная рука, которая переводит обычную речь в язык жестов
Она не занимает много места и проста в управлении.

Британские ученые создали механическую руку, способную осуществлять перевод озвученных слов, фраз и целых предложений на язык жестов, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Страна.ua

Авторы проекта надеются, что их детище существенно изменит жизнь глухих людей, передает VistaNews.

Указанный механизм можно использовать как портативного персонального переводчика. Руку можно брать с собой в общественный транспорт, школу, университет, на работу.

Она не занимает много места и проста в управлении.

При этом разработчики намерены расширить функционал устройства и дополнить программную составляющую словарями других языков. Создать гаджет можно путем распечатывания деталей на 3D-принтере.

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При этом стоимость девайса не превысит 400 фунтов стерлингов. Для людей с ограниченными возможностями в Великобритании такой переводчик вполне может быть по карману, поэтому ученые надеются, что он найдет себе массовое применение...

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