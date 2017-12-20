Р’ Р“РµСЂРјР°РЅРёРё СЂРѕРґРёС‚РµР»Рё РЅР°СЃРёР»РѕРІР°Р»Рё Р·Р°РїРµСЂС‚СѓСЋ РІ С€РєР°С„Сѓ 13-Р»РµС‚РЅСЋСЋ РґРѕС‡СЊ

Р’ С‚РµС‡РµРЅРёРµ Р±РѕР»РµРµ С‡РµРј РїРѕР»СѓРіРѕРґР° РЅРµСЃРѕРІРµСЂС€РµРЅРЅРѕР»РµС‚РЅСЏСЏ СЃС‡РёС‚Р°Р»Р°СЃСЊ РїСЂРѕРїР°РІС€РµР№ Р±РµР· РІРµСЃС‚Рё РїРѕСЃР»Рµ С‚РѕРіРѕ, РєР°Рє Р±С‹Р»Рѕ РѕР±СЉСЏРІР»РµРЅРѕ Рѕ РµРµ В«РёСЃС‡РµР·РЅРѕРІРµРЅРёРёВ». РџРѕР·Р¶Рµ СѓРґР°Р»РѕСЃСЊ РЅР°Р№С‚Рё РїРёСЃСЊРјРѕ, РІ РєРѕС‚РѕСЂРѕРј Р±С‹Р»Рѕ РЅР°РїРёСЃР°РЅРѕ СЏРєРѕР±С‹ РѕС‚ РµРµ РёРјРµРЅРё: В«Р”РѕСЂРѕРіРёРµ РјР°РјР° Рё РїР°РїР°, СЏ СѓР±РµР¶Р°Р»Р°, РїРѕС‚РѕРјСѓ С‡С‚Рѕ Р±РѕР»СЊС€Рµ РЅРµ РјРѕРіСѓ РЅР°С…РѕРґРёС‚СЊСЃСЏ РґРѕРјР°В». РџСЂР°РІРґР° РѕРєР°Р·Р°Р»Р°СЃСЊ Р·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕ СЃС‚СЂР°С€РЅРµРµ.
РќРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ РїРѕР·Р¶Рµ РїРѕР»РёС†РёСЏ РІР»РѕРјРёР»Р°СЃСЊ РІ РєРІР°СЂС‚РёСЂСѓ РµРµ СЂРѕРґРёС‚РµР»РµР№ РІ РЁР°РєСЃРґРѕСЂС„Рµ, Р“РµСЂРјР°РЅРёСЏ. Р”РµРІРѕС‡РєСѓ РѕР±РЅР°СЂСѓР¶РёР»Рё Р·Р°РїРµСЂС‚РѕР№ РІ С‚РµСЃРЅРѕРј С€РєР°С„Сѓ. РџРѕСЃС‚СЂР°РґР°РІС€Р°СЏ РїСЂРѕРІРѕРґРёР»Р° С‚Р°Рј Р±РѕР»СЊС€СѓСЋ С‡Р°СЃС‚СЊ РІСЂРµРјРµРЅРё Рё, СЃРєРѕСЂРµРµ РІСЃРµРіРѕ, РїРѕРґРІРµСЂРіР°Р»Р°СЃСЊ СЂРµРіСѓР»СЏСЂРЅРѕРјСѓ СЃРµРєСЃСѓР°Р»СЊРЅРѕРјСѓ РЅР°СЃРёР»РёСЋ. 52-Р»РµС‚РЅСЏСЏ РјР°С‚СЊ Рё РѕС‚С‡РёРј Р±С‹Р»Рё Р°СЂРµСЃС‚РѕРІР°РЅС‹. РС… РїРѕРјРµСЃС‚СЏС‚ РІ СЂР°Р·РЅС‹Рµ С‚СЋСЂСЊРјС‹.
РЎ С‚РµС… РїРѕСЂ РєР°Рє Р¤СЂР°РЅС†РёСЃРєР° РїСЂРѕРїР°Р»Р°, РїРѕР»РёС†РµР№СЃРєРёРµ РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ СЂР°Р· РѕР±С‹СЃРєРёРІР°Р»Рё РґРѕРј РµРµ СЂРѕРґРёС‚РµР»РµР№. РРј, РѕРґРЅР°РєРѕ, РЅРёС‡РµРіРѕ РЅРµ СѓРґР°РІР°Р»РѕСЃСЊ РЅР°Р№С‚Рё, РїРѕРєР° РѕРЅРё РЅРµ РІР»РѕРјРёР»РёСЃСЊ РІ РѕС‚РґРµР»СЊРЅСѓСЋ РєРІР°СЂС‚РёСЂСѓ. РЈР¶Рµ РЅР° РґРѕРїСЂРѕСЃРµ РїРѕР»РёС†РёСЏ РІС‹СЏСЃРЅРёР»Р°, С‡С‚Рѕ Р±С‹Р»Рѕ РЅР°РїРёСЃР°РЅРѕ РїРёСЃСЊРјРѕ РґР»СЏ С‚РѕРіРѕ, С‡С‚РѕР±С‹ Р·Р°РїСѓС‚Р°С‚СЊ СЃР»РµРґСЃС‚РІРёРµ.
РќРёРєРѕР»Р°Р№ РћС„РёС†РµСЂРѕРІ...