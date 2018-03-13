Какую сельхозпродукцию и сколько экспортировала Россия? Подсчеты европейцев

сегодня в 07:45В товарной структуре российского экспорта доля продовольственного и сельскохозяйственного сырья в 2017 году составила 5,8%.По сравнению с 2016 годом экспорт мяса птицы увеличился на 42% до 163,3 тыс. т, свинины - 44,7% до 27,3 тыс. т, замороженной рыбы - на 9,4% до 1,4 млн т, сушеных бобовых - на 30,4% до 1,3 млн т, пшеницы - на 30,4% до 33 млн т, ячменя - в 1,6 раза до 4,6 млн т, сои - на 23% до 519,7 тыс. т, семян рапса – в 3,4 раза до 191,4 тыс. т, семян подсолнечника - в 1,7 раза до 313,6 тыс. т, растительных масел - на 26,6% до 3 млн т, маргарина - на 12,4% до 182,2 тыс. т, мелассы - на 44,3% до 730,6 тыс. т, сахара – в 5,3 раза до 553,8 тыс. т, шоколада - на 18,4% до 186,6 тыс. т.С точки зрения стоимости основными товарными позициями в структуре агропродовольственного экспорта России в 2017 году были:? крупы (36,4%, включая пшеницу – 28%);? рыбная и рыбная продукция (16,8%, в том числе замороженная рыба - 9,9%);? растительные масла (11,8%, включая подсолнечное масло - 8,6%);? отходы и остатки пищевой промышленности (4,2%);? табак и табачные изделия (3%);? шоколад (2,6%);? сушеные бобовые (2%).На фоне роста экспорта в 2017 году по сравнению с 2016 годом импорт говядины сократился на 2,2% до 358,7 тыс. т, масла на 6,5% до 98,8 тыс. т, яиц - на 13% до 81,3 тыс. т, сои на 2% до 2,277 млн т, пальмового масла - на 19,3% до 73 тыс. т, сахара - в 2,1 раза до 266,3 тыс. т и сырых табачных изделий на 20,5% до 154,3 тыс. т. (Источник: farmer.pl)...