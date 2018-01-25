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Китайская космическая cтанция упадет на Землю

Китайская космическая cтанция упадет на Землю
Китайская космическая станция упадет на Землю между 30 марта и 3 апреля.

Прекращение баллистического существования на орбите и вход в плотные слои атмосферы первой китайской орбитальной станции Тяньгун-1 произойдет ориентировочно между 30 марта и 3 апреля. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ЕКА), пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается, в один из этих дней несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки станции, масса которой составляет 8,5 тонны, могут достичь поверхности Земли.

Ранее сообщалось, что с учетом наклонения орбиты станции (42,7 градусов) угроза падения ее несгоревших в плотных слоях атмосферы обломков существует для районов, географически лежащих между 43 градусами южной широты и 43 градусами северной широты.

Точность прогноза времени и места возможного падения обломков станции, имеющей в международном каталоге номер 2011-053А, в американском - 37820, будет повышаться по мере приближения указанной даты.

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Напомним, средняя высота орбиты полета Международной космической станции (МКС) увеличена примерно на 400 метров с помощью двигателей космического грузовика Прогресс МС-08, пристыкованного к станции...

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