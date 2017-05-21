Стало известно, почему коты так любят чемоданы

Пользователи сети не раз отмечали, что коты очень любят сидеть в чемоданах, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
Специальную тему об этом развили юзеры на платформе Reddit.
Все владельцы кошек отлично знают, что их питомцы любят залезать в коробки. Чемоданы им нравятся ни чуть не меньше. Пользователи соцсетей регулярно делятся моментами, когда коты и кошки залезают к ним в чемоданы. Иногда, конечно, их садят туда сами хозяева.
19 марта стал вирусным пост с кошкой в чемодане от блога catcontent – он собрал 26 тысяч ретвитов и 64 тысячи лайков. Но кошки залезали в чемоданы, похоже, со времён их изобретения.
Многие уверены: кошки понимают, что они собираются уехать, и всеми силами стараются этого не допустить. Ну или хотя бы поехать куда-нибудь с хозяевами вместе. Одни любители котиков считают это таким проявлением озорства или упрямства, другие – особой формой любви.
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Другие пользователи предполагали, что разгадка в том, что чемодан – это та же коробка, только удобнее и мягче...