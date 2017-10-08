Археологи нашли древнюю гробницу, про которую упоминается в Библии

В Израиле у древнего города Мегиддо обнаружили нетронутую гробницу царей.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на gazeta.ua.
Захоронению примерно 3,6 тыс. лет. Находка поможет ученым пролить свет на историю библейского города, сообщает weekend.rambler.ru.
Город-государство Мегиддо на греческом языке называется Армагеддон. Название переводится, как гора Мегиддо.
Результаты анализа предметов из гробницы могут полностью изменить существующие представления о населении Ханаана до того, как эта местность была захвачена Египтом.
Читайте также: В Китае раскопали древнейший артефакт
Мегиддо был важным стратегическим пунктом на военных и торговых путях. Этот город упоминается в Откровении Иоанна Богослова под названием Армагеддон...