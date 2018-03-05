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Смартфон Huawei Mate X могут оснастить 512 ГБ постоянной памяти

Смартфон Huawei Mate X могут оснастить 512 ГБ постоянной памяти
Таким образом Huawei Mate X может стать первым в мире смартфоном с 512 ГБ постоянной памяти.
По данным китайского сертификационного центра TENAA, Huawei Mate X будет оснащаться 512 ГБ постоянной флеш-памяти.

Данные об этом появились на сайте TENAA, в понедельник, 19 марта, сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на nv.ua.
Неизвестный телефон Huawei с номером модели NEO-AL00 сначала приняли за одну из моделей серии P20, но выяснилось, что у смартфонов P20 другие номера моделей. Судя по всему, под номером NEO-AL00 скрыт Huawei Mate X.

Ранее файлы прошивки показывали, что этот смартфон получит процессор Kirin 970, а также 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти. Однако, последние данные показывают, что новый флагман Huawei будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной памяти.

До сих пор смартфоны и планшеты оборудовались памятью не больше 256 ГБ. Однако, в прошлом году Samsung анонсировала скорый старт производства модулей объемом 512 ГБ и выпуск их в текущем году. Тем не менее, пока Samsung не ставил такие модули в свои флагманы.

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Таким образом Huawei Mate X может стать первым в мире смартфоном с 512 ГБ постоянной памяти. Также вероятен дебют Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ с таким же объемом памяти позже в этом году...

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