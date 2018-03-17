Отравление Скрипаля: Guardian узнало о планах еще ряда стран ЕС выслать дипломатов Путина

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Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва понимают необходимость рассмотрения вопроса высылки российских дипломатов в качестве ответных мер против РФ за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Об этом пишет издание The Guardian.
"Каждый из нас, мы рассматриваем такие меры", - сказала президент Литвы Даля Грибаускайте, добавив, что она не поздравляла Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.
Издание напоминает, что в четверг, 22 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала Россию "вызовом", который будет существовать "годами".
Однако, обращает внимание издание, ни глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, ни председатель Европейского совета Дональд Туск не поддержали заявление Мэй о том, что РФ является стратегическим противником.
Как сообщал "Апостроф", канцлер Германии Ангела Меркель допустила новые меры против России в ответ на отравление Сергея Скрипаля...