| | В Петербурге водитель Hummer открыл огонь по полицейским - Русская планета
Социум

В Петербурге водитель Hummer открыл огонь по полицейским - Русская планета

В Санкт-Петербурге задержали водителя автомобиля «Hummer», устроившего стрельбу по полицейским в Приморском районе. Сотрудники полиции 20 марта остановили автомобиль «Hummer», попросили водителя открыть багажник, после чего он начал стрелять в полицейских из травматического пистолета «Оса», а потом скрылся. Через некоторое время автомобиль нашли без хозяина на улице Горной. В брошенной машине следователи нашли два пистолета с патронами. Нашли и задержали мужчину в квартире на улице Полярников в Невском районе. В результате происшествия никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудников полиции, сообщает РИА Новости...

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