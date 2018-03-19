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Социум

Владимир Путин официально стал новым президентом России - Русская планета

Владимир Путин избрался на новый президентский срок, победив на выборах с результатом 76,69% голосов. Сегодня утром ЦИК окончательно подвел все итоги выборов 2018 года. Результат стал рекордным. За Владимира Путина проголосовали 56,43 млн человек. В 2000 году он получил 52,94% голосов, его поддержали 39,74 млн человек. В 2004 году он набрал 71,31%, за него проголосовали более 49,563 млн избирателей. На выборах в 2012 году Владимира Путина поддержали 45,602 млн россиян (63,60%). Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин - 11,77%.
Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов.
Кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак набрала 1,68%, глава федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский - 1,05%.
Кандидат от «Партии роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов - 0,76%, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин - 0,68%, кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин - 0,65%, сообщает ТАСС...

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