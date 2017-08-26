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Социум

США подозревают Владимира Путина в крышевании бизнеса - Русская планета

Власти США начали расследование по подозрению в «крышевании» со стороны Владимира Путина завода «Kalashnikov USA», производящего автоматы Калашникова (АК-47) во Флориде. На данный момент федеральные прокуроры США расследуют коммерческую деятельность компании. По некоторым данным, руководство фабрики «имеет связи с главными союзниками президента России Владимира Путина». В 2014 году Минфин США ввел экономические санкции в отношении концерна «Калашников» и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине. После этого было объявлено, что компания «Kalashnikov USA» оборвала все связи с Россией и в полной мере соблюдает ограничительные меры США. Власти США подозревают, что завод продолжает сотрудничать с аналогичным российским предприятием и после введения санкций.
Связующим звеном США считают гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко, которого называют одним из «ближайших союзников Владимира Путина».
Один из друзей и «давних бизнес-партнеров» господина Алексея Криворучко Майкл Тиратурян занимает пост старшего вице-президента «Kalashnikov USA», передает Kommersant...

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