Владимир Соловьев ответил на хамство члена Единой России - Русская планета

Телеведущий Владимир Соловьев дал ответ на уничижительный комментарий по поводу журналистов депутата Госдумы и «Единой России» Фатиха Сибагатуллина. Депутат на фоне скандала с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким заявил, что журналисты являются слугами, а также добавил, что им следует скромнее одеваться. Владимир Соловьев ответил, что депутат забыл, кто кому должен служить, а также пояснил, что журналисты служат высокому долгу, а не депутатам. Также он добавил, что Фатих Сибагатуллин явно не чувствует себя слугой народа, передает «НСН»...