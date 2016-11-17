Певица Любовь Успенская устроила дебош из-за собаки - Русская планета

Российская певица Любовь Успенская после инцидента в самолете Москва-Омск вынуждена была лететь следующим рейсом. Решение снять певицу с рейса было принято командиром экипажа после того как стюардесса пожаловалась ему на певицу и ее собаку. Конфликт стюардессы и Любови Успенской объясняют разными версиями. По одной из них, певица проигнорировала требование службы самолета убрать собаку в специальную переноску, а также потребовала поменять стюардессу в бизнес-классе. После этого артистку и сняли с рейса, но она полетела в Омск другим самолетом, передает «Комсомольская правда»...