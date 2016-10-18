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Захват заложников во Франции: новые подробности

Захват заложников во Франции: новые подробности
По информации СМИ, есть погибшие.

Во Франции все люди, которые были взяты в заложники неизвестным мужчиной в супермаркете, отпущены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мэра коммуны Треба Эрика Менасси, пишет Киевские Ведомости со ссылкой РБК Украина.
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BFMTV сообщает, что в результате могли погибнуть от одного до двух человек. По данным агентства АВС, погиб один человек. Премьер-министр Эдуард Филипп заявил, что следователи рассматривают пришествие как теракт...

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