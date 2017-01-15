| | Во Франции мужчина захватил заложников: ранен полицейский
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Во Франции мужчина захватил заложников: ранен полицейский

Во Франции мужчина захватил заложников: ранен полицейский
Инцидент произошел в супермаркете, были слышны выстрелы.

В супермаркете на юге Франции свидетели дважды слышали стрельбу, возникла ситуация с захватом заложников. Об этом сообщает издание AFP со ссылкой на источник в органах безопасности, передает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.

Кроме того, сообщается, что в результате стрельбы был ранен полицейский.

Как отмечает издание, по словам нападающего, он принадлежит к террористической группировке "Исламское Государство".

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Сейчас префектура департамента сообщает, что правоохранительные органы проводят операцию в районе супермаркета...

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