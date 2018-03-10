В Калифорнии начались массовые протесты

В американском городе Сакраменто (штат Калифорния) протестующие против убийства невооруженного чернокожего мужчины полицейскими заблокировали автостраду и баскетбольную арену. Об этом сообщает ВВС, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Укринформ.
«Протестующие в Сакраменто, Калифорния, заблокировали автостраду и баскетбольную арену из-за убийства невооруженного чернокожего мужчины», - говорится в сообщении.
Сначала протестующие собрались возле мэрии, затем заблокировали автостраду и арену «Голден 1-центра», в результате чего домашний матч «Сакраменто» против «Атланты» начался с опозданием.
Протесты вызваны публикацией видео, в котором было показано убийство 22-летнего Стефана Кларка.
Полицейские застрелили Кларка, сделав около 20 выстрелов, на заднем дворе дома его бабушки и дедушки. Его подозревали во взломе автомобилей и дома в этом районе.
Офицеры считали, что у Кларка был пистолет, однако на месте происшествия не было найдено оружия - только мобильный телефон.
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Смерть Кларка является последней в серии убийств афроамериканцев полицейскими, которая вызвала массовые протесты и разжигание дебатов о расовой нетерпимости в США...