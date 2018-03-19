Чехия готовится к высылке российских дипломатов, - СМИ

В Праге не исключают выдворения российских дипломатов в ответ на инцидент с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в Великобритании, сообщил в Брюсселе премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
"Мы рассматриваем это (такую возможность), в понедельник я обсужу это с министром Стропницким (глава МИД Чехии Мартин Стропницкий) и некоторыми другими представителями правительства", – сказал Бабиш.
"Да, вероятно, мы пойдем по этому пути", – ответил он журналисту на вопрос, поддержит ли он предложение о высылке российских дипломатов. При этом он подчеркнул, что речь может идти "о единицах", а не о десятках человек.
Ранее британская газета "Дейли телеграф" сообщила о том, что пять стран ЕС рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в связи с нападением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
По данным издания, речь идет о Франции, Польше, Литве и еще двух государствах.
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