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События

В Китае на ходу загорелся и взорвался автобус

В Китае на ходу загорелся и взорвался автобус
Предварительно, обошлось без пострадавших.

В китайском городе Харбине провинции Хэйлунцзян прямо посреди дороги остановился и загорелся пассажирский автобус, Спутник. Скорее всего, внутри было слишком много пассажиров, и двигатель просто не выдержал такой нагрузки, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Репортер.ua.

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На видео можно увидеть, как из автобуса в панике выбегают десятки людей. По предварительным данным в результате инцидента никто не погиб, один из пассажиров получил ожоги. Через несколько минут после возгорания автобус взорвался. Всего в салоне ехали более 50 человек.

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